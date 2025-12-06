В Новосибирскую область возвращаются сильные морозы до -33 градусов

В Новосибирскую область после короткого периода мягкой погоды снова приходит сильный холод.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём температура опустится до –9...–14 градусов, в отдельных районах — до –4...–9. Ночью прогнозируется до –13...–18, местами — до –24, при этом порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Завтра, 7 декабря, ожидается небольшое потепление: днём будет около –3...–8, ночью — до –4...–9. Но уже 8 декабря в регионе начнётся новое похолодание. Синоптики отмечают, что до 10 декабря температура будет держаться на 8–13 градусов ниже климатической нормы.

В ночные часы ожидаются значения до –20...–28, местами — до –30...–34, днём — не выше –20...–28. Самыми холодными станут 9 и 10 декабря, когда среднесуточная температура опустится ниже нормы на 10–16 градусов.