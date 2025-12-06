Все поезда «Ермак» выйдут на линии метро Новосибирска с 1 января 2026 года

Все пять поездов «Ермак», закупленных для Новосибирского метрополитена в 2025 году, начнут перевозить пассажиров с 1 января 2026-го.

Как уточнили «Новосибирские новости» со ссылкой на начальника метро Аркадия Чмыхайло, сейчас четыре новых состава проходят необходимую подготовку перед вводом в работу. Вагоны прибыли в город раньше срока — ещё в ноябре, хотя их поставку ожидали лишь в следующем году.

Несмотря на досрочную доставку, выпустить «Ермаки» на линии раньше января нельзя из-за ограничений лизингового договора.

До конца декабря в метро будет курсировать лишь один поезд этой серии, а уже после праздников обновлённый подвижной состав появится как на Ленинской, так и на Дзержинской линиях.