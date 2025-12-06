82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 21:01
пробки
2/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 21:01
пробки
2/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 19:40
общество

Все поезда «Ермак» выйдут на линии метро Новосибирска с 1 января 2026 года

Фото: Telegram-канал «Новосибирское метро»
Подпишитесь на Telegram-канал

Все пять поездов «Ермак», закупленных для Новосибирского метрополитена в 2025 году, начнут перевозить пассажиров с 1 января 2026-го.

Как уточнили «Новосибирские новости» со ссылкой на начальника метро Аркадия Чмыхайло, сейчас четыре новых состава проходят необходимую подготовку перед вводом в работу. Вагоны прибыли в город раньше срока — ещё в ноябре, хотя их поставку ожидали лишь в следующем году.

Несмотря на досрочную доставку, выпустить «Ермаки» на линии раньше января нельзя из-за ограничений лизингового договора.

До конца декабря в метро будет курсировать лишь один поезд этой серии, а уже после праздников обновлённый подвижной состав появится как на Ленинской, так и на Дзержинской линиях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.