В Новосибирске в два раза вырастет туристический налог с 2026 года

С нового года в Новосибирске вводится туристический налог.

Его размер будет расти поэтапно. В 2025 году составит 1% от стоимости проживания, затем ежегодно увеличится до 5% к 2029 году.

Сбор коснётся только тех, кто останавливается в гостиницах, хостелах и других средствах временного размещения.

Для жителей города налог не предусмотрен. От его уплаты освобождены также многодетные семьи, очные студенты, участники СВO, добровольцы и военнослужащие, находящиеся в запасе. Решение о введении нового сбора депутаты приняли 30 октября 2024 года.