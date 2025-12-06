Биометрические системы могут появиться в школах Новосибирска уже в этом году

В российских школах, включая новосибирские, в 2025 году могут начать устанавливать биометрические системы входа.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на заседании в Совете Федерации. По его словам, правительство уже готовит законопроект, который планируется внести в Госдуму.

Технология станет альтернативой привычным картам и пропускам, а её использование останется добровольным. Идентификация по отпечатку пальца или лицу должна ускорить процедуру входа, повысить безопасность и сократить риски утечки данных.

Сейчас пилотный проект работает в 20 школах Татарстана, где установлены турникеты с распознаванием лиц разной высоты. По словам местных властей, серьёзных замечаний нет, хотя часть родителей выражала обеспокоенность обработкой персональных данных детей.

Биометрические решения параллельно внедряются и в других сферах. С июля 2026 года их планируют использовать при дистанционных сделках с недвижимостью. Также рассматривается применение биометрии для контроля покупки товаров с возрастными ограничениями, включая онлайн-сегмент.