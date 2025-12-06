82.76% -1.2
сегодня 18:00
общество

Задержание подростков, авария на теплосетях и смертельное ДТП: главное в Новосибирске за 6 декабря

Фото: Сиб.фм
Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 6 декабря.

Правоохранители пресекли деятельность группы из восьми подростков, которых подозревают в попытках диверсий на объектах сотовой связи и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в МВД Новосибирской области.

Фото Задержание подростков, авария на теплосетях и смертельное ДТП: главное в Новосибирске за 6 декабря 2

В Мошковском районе Новосибирской области двое детей 11 и 7 лет получили травмы в аварии с тремя погибшими на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Пострадавших доставили в Новосибирск для дальнейшей медицинской помощи, сообщили в региональном Минздраве.

Фото Задержание подростков, авария на теплосетях и смертельное ДТП: главное в Новосибирске за 6 декабря 3

Из-за аварии на теплотрассе на улице Кропоткина без тепла и горячей воды остались 24 жилых дома и 14 общественных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.

Фото Задержание подростков, авария на теплосетях и смертельное ДТП: главное в Новосибирске за 6 декабря 4

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
