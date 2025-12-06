Задержание подростков, авария на теплосетях и смертельное ДТП: главное в Новосибирске за 6 декабря

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 6 декабря.

Правоохранители пресекли деятельность группы из восьми подростков, которых подозревают в попытках диверсий на объектах сотовой связи и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в МВД Новосибирской области.

В Мошковском районе Новосибирской области двое детей 11 и 7 лет получили травмы в аварии с тремя погибшими на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Пострадавших доставили в Новосибирск для дальнейшей медицинской помощи, сообщили в региональном Минздраве.

Из-за аварии на теплотрассе на улице Кропоткина без тепла и горячей воды остались 24 жилых дома и 14 общественных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.