сегодня
06 декабря
сегодня 17:00
общество

В Новосибирской области проверки выявили 200 нарушений у продавцов спиртного

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области подвело итоги надзора за оборотом алкоголя и напитков. Проверки выявили десятки фактов нарушений, предпринимателей привлекли к ответственности.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2025 года проведено более 280 контрольных мероприятий. Проверяли 263 лицензированных предприятия с 4 087 точками продаж, 480 заведений общественного питания и свыше 4,6 тысячи точек розничной торговли пивом. В итоге оформлены 33 административных протокола, вынесено 22 постановления о штрафах на сумму 535 тысяч рублей, а также направлено 183 предостережения.

Чаще всего нарушения касались продажи алкоголя вне разрешённого времени и в нестационарных торговых точках — например, в павильонах. С сентября 2025 года ведомство получило право проверять случаи продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним. По этому направлению поступило три обращения, из которых два завершились предостережениями.

В министерстве подчеркнули, что реагируют на каждое жалобное обращение и вносят проверки по факту. Работа по контролю и пресечению незаконной торговли будет продолжена.

Игорь Кириченко
Журналист

