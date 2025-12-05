В Новосибирске и области оштрафовали продавцов алкоголя на 535 тысяч рублей

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области опубликовало результаты борьбы с незаконной продажей алкоголя за 11 месяцев 2025 года.

В ходе рейдов проверили более 260 лицензированных точек продажи спиртного, 480 заведений общепита и тысячи торговых точек, реализующих пиво.

По итогам 280 мероприятий было вынесено 22 постановления о штрафах на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Наиболее частые нарушения — продажа алкоголя в запрещённое время и в нестационарных павильонах. С сентября министерство также контролирует реализацию энергетиков несовершеннолетним.

Ведомство призывает предпринимателей соблюдать закон, чтобы избежать административной ответственности.