В Новосибирске бывшего депутата-иноагента Илью Пономарева приговорили к 12 годам колонии

Бывшему депутату Госдумы от Новосибирской области Илье Пономарёву* назначили заочный срок.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Основанием стали обвинения в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма, а также в неисполнении обязанностей, предусмотренных для иноагентов.

При вынесении наказания учли и предыдущий приговор по делу о распространении недостоверной информации об армии.

В материалах ФСБ указано, что Пономарёв*, по данным ведомства, сотрудничает с украинским военизированным формированием, которое включено в перечень террористических организаций, и якобы участвовал в разработке планов насильственного захвата власти в России.

Илья Пономарёв* — признан иностранным агнетом на территории РФ. Также включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.