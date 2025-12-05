В Новосибирске мужчина незаконно заправил посторонние машины на 340 тысяч со служебной карты

Кировский районный суд признал 24-летнего жителя Новосибирска виновным в краже с топливной карты организации и назначил условное лишение свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком столько же. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Молодой человек работал водителем-экспедитором и пользовался служебным автомобилем и топливной картой компании для заправки транспорта. После увольнения в сентябре 2024 года он не вернул карту и с сентября по ноябрь заправлял на неё посторонние автомобили на сумму более 340 тысяч рублей. Часть ущерба он возместил и полностью признал свою вину.