В Новосибирске основной ход четвертого моста через Обь откроют в декабре

В Новосибирске движение по основному ходу четвёртого моста через Обь планируют открыть в декабре.

Представители «Группы ВИС» сообщили, что конкретную дату согласуют с концессионером и озвучат на следующей неделе.

После запуска автомобилистам станут доступны основной участок автодороги, полностью функционирующая правобережная развязка и двенадцать съездов на левом берегу.

Проезд по мосту останется бесплатным до завершения строительства всех объектов концессионного проекта, включая тоннель в створе улицы Станиславского.