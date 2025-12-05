82.76% -1.2
сегодня 19:40
общество

В Новосибирске основной ход четвертого моста через Обь откроют в декабре

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске движение по основному ходу четвёртого моста через Обь планируют открыть в декабре.

Представители «Группы ВИС» сообщили, что конкретную дату согласуют с концессионером и озвучат на следующей неделе.

После запуска автомобилистам станут доступны основной участок автодороги, полностью функционирующая правобережная развязка и двенадцать съездов на левом берегу.

Проезд по мосту останется бесплатным до завершения строительства всех объектов концессионного проекта, включая тоннель в створе улицы Станиславского.

Игорь Кириченко
Журналист

