Гонконгский грипп распространяется в Новосибирске

В большинстве федеральных округов отмечен рост вирусной активности, и Новосибирская область следует общему тренду.

По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, показатели заболеваемости достигли 78,6 случая на 10 тысяч жителей. Значение остаётся ниже базового уровня, однако превышает недельный эпидпорог почти на пять процентов.

Специалисты института сообщают, что в регионе активно циркулирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп. На 48-й неделе выделили 21 вирус этого типа, восемь из них — в Новосибирске. Аналогичная картина наблюдается в нескольких крупных городах страны.

В Роспотребнадзоре напоминают, что симптомы H3N2 типичны для гриппа: высокая температура, слабость и резкое ухудшение самочувствия. В зоне риска остаются маленькие дети, пожилые люди и беременные. На фоне роста заболеваемости, который по оценкам медиков увеличился на 10–15%, медицинские учреждения региона готовят к введению масочного режима.

По информации областного Минздрава, прививки сделали свыше миллиона жителей. В «Векторе» отмечают, что сезонная вакцина 2025–2026 годов показывает около 80% эффективности против актуального штамма H3N2.