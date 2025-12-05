82.76% -1.2
общество

100,7 FM отмечает 30-летие: радио «Юнитон» готовит праздничный эфир к юбилею

Фото: Online-red.com
Завтра, 6 декабря, легендарная новосибирская радиостанция «Юнитон» отмечает 30-летие работы на волне 100,7 FM. Слушателей ждёт праздничное шоу с участием нынешних ведущих и ветеранов эфира.

В эфире прозвучат голоса таких радиолегенд, как Оксана Голота, Сергей Катрич, Натали, а также несколько обновлённых версий песен, подготовленных к юбилею. Среди них — композиция «В Новосибирске не разводятся мосты», которую называют неофициальным гимном города.

Кроме музыкальных сюрпризов, радиостанция организует конкурсы с призами для слушателей. Председатель совета директоров группы компаний «Юнитон Медиа» Борис Комаров и команда получили поздравления с юбилеем проекта.

Александра Провоторова
журналист

