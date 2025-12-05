В Новосибирской области гражданину США выдали разрешение на временное проживание

В Новосибирской области 71-летнему гражданину США оформили разрешение на временное проживание.

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД. Мужчина находится в России с 2022 года, он проживает в Новосибирске вместе с супругой, с которой состоит в браке 45 лет.

Осенью он обратился в ведомство, чтобы урегулировать свой правовой статус, после чего специалисты подготовили документы в сжатые сроки.

В МВД уточнили, что с момента действия президентского указа о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, в регионе поступило 36 заявлений от граждан из 11 стран. Разрешение на временное проживание на данный момент получили 25 заявителей.