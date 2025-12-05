82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 19:31
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 19:31
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 18:00
общество

В Новосибирской области гражданину США выдали разрешение на временное проживание

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области 71-летнему гражданину США оформили разрешение на временное проживание.

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД. Мужчина находится в России с 2022 года, он проживает в Новосибирске вместе с супругой, с которой состоит в браке 45 лет.

Осенью он обратился в ведомство, чтобы урегулировать свой правовой статус, после чего специалисты подготовили документы в сжатые сроки.

В МВД уточнили, что с момента действия президентского указа о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, в регионе поступило 36 заявлений от граждан из 11 стран. Разрешение на временное проживание на данный момент получили 25 заявителей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.