В Новосибирске прокуратура проверяет действия служб после ночного отключения тепла в 53 домах

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала надзорную проверку по факту крупного аварийного отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения. Инцидент произошел ночью, оставив без тепла и горячей воды жителей 53 многоквартирных домов.

Авария затронула 37 домов на улице Кропоткина, 9 — на Рельсовой и 7 — на Линейной.

Причиной ЧП стал обнаруженный дефект на участке теплотрассы между теплокамерами 1017 и 1018. Ресурсоснабжающая организация незамедлительно приступила к восстановительным работам, завершение которых предварительно запланировано на 05:00 7 декабря 2025 года.

Прокуратура района взяла ситуацию на особый контроль, выполняя функцию координации работы аварийных и управляющих служб для обеспечения максимально быстрого восстановления подачи коммунальных ресурсов.

В ходе проверки будет дана правовая оценка не только самой аварии, но и своевременности, а также полноте действий ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний по обслуживанию сетей и устранению последствий инцидента.