В Новосибирске школьники смогут попасть в школу по биометрии

В образовательных учреждениях России, включая школы Новосибирской области, может быть внедрена новая система контроля доступа, основанная на биометрической идентификации.

Эта инициатива обсуждается правительством России в рамках повышения безопасности учебных заведений. Согласно заявлениям Правительства, использование биометрических данных для прохода в школу будет строго добровольным. Регистрация биометрических данных (сканирование лица) будет осуществляться через приложение «Госуслуги Биометрия». Для несовершеннолетних это возможно только при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. После сканирования лица родитель получит запрос на подтверждение согласия. Без этого запроса регистрация не состоится, все данные будут храниться в защищенной Единой биометрической системе, родители смогут отозвать свое согласие на использование данных в любой момент.

В настоящий момент система проходит тестирование в 20 школах Татарстана. При успешной апробации технология будет масштабирована на другие регионы, включая Новосибирск и его школы.