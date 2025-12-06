Определены официальные даты проведения ЕГЭ для выпускников Новосибирска

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор официально утвердили и опубликовали график проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов в 2026 году.

Соответствующий приказ, размещённый на сайте минпросвещения, устанавливает начало основного экзаменационного периода на 1 июня.

Расписание основного периода ЕГЭ-2026 в Новосибирске: 1 июня — история, литература, химия; 4 июня — русский язык, 8 июня — математика (профильная и базовая), 11 июня — обществознание, физика, 15 июня — биология, география, 18 июня — информатика, 15 и 18 июня — иностранные языки (устная и письменная часть)

Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине или не набрал минимальный балл по обязательным предметам, предусмотрены резервные дни 22, 23 и 24 июня, и пересдача 8 и 9 июля.

Новое расписание позволит выпускникам и их преподавателям Новосибирской области детально спланировать финальный этап подготовки к поступлению в вузы.