Экс-мэр Новосибирска Локоть сообщил о смерти известного академика

В Краснообске состоялась церемония прощания с выдающимся учёным, академиком Александром Семёновичем Донченко, который скончался на 87-м году жизни.

О смерти и церемонии прощания публично сообщил экс-мэр Новосибирска, выразив глубокие соболезнования семье и близким. «Я давно был знаком с Александром Семёновичем. С большой теплотой вспоминаю наши встречи... Храню, подаренные им печатные работы, книги. Лично приношу родным и близким глубокие соболезнования, разделяю горе по ушедшему яркому ученому и человеку», — говорится в его заявлении.

Александр Донченко в 1997 году был избран заместителем председателя Президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии, затем почти десять лет возглавлял Сибирское отделение Россельхозакадемии, в 2014 году был избран академиком Российской академии наук, заняв пост заместителя председателя СО РАН по науке.

Помимо научной работы, академик Донченко отличался активной общественной позицией. Он неоднократно участвовал в политической жизни региона: был кандидатом в Госдуму от КПРФ, принимал участие во встрече с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, входил в президиум Съезда народных депутатов Новосибирской области и Кузбасса.

Александр Семёнович Донченко оставил значимый след в науке и общественной жизни Сибирского региона.

Редакция Сиб.фм присоединяется к соболезнованиям родным и близким Александра Донченко.