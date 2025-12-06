Жителей Новосибирска ждет резкий скачок цен на ОСАГО с 9 декабря

В Новосибирске и ряде других регионов России стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности резко возрастет уже с 9 декабря 2025 года.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Банка России, в рамках борьбы с мошенничеством регулятор принял решение о значительном расширении тарифного коридора.

Тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов (для них расширение составит 40%). Новосибирская область входит в число 28 регионов, где повышение будет наиболее ощутимым. По данным Центробанка, коэффициент риска для региона увеличится почти вдвое, что повлечет за собой двукратное подорожание полисов. Столь резкое повышение для Новосибирска связано с тем, что регион на протяжении последних пяти лет остаётся зоной высокого риска недобросовестных действий, связанных с автострахованием.

По данным главы новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, в Новосибирской области часты жалобы страховых компаний из-за работы преступников-автоподставщиков.