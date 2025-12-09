82.76% -1.2
общество

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства ФАПа в Новосибирской области

Фото: прокуратура Новосибирской области
В Убинском районе Новосибирской области введён в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Асенкритово.

Строительство велось в рамках национального проекта «Здравоохранение», однако сроки сдачи были сорваны. После проверки прокуратуры подрядчик был привлечён к ответственности, а все работы завершены.

Проверка показала, что строительство объекта осуществлялось по государственному контракту между ГКУ НСО «УКС» и ООО «ОЛИМПИК», но в установленный срок ФАП не был сдан. По итогам прокурорского реагирования подрядчик получил штраф в размере 452 тыс. рублей, а объект был достроен и принят в эксплуатацию.

Теперь жители Асенкритово имеют доступ к первичной медико-санитарной помощи. Прокуратура продолжит контроль за реализацией социально значимых проектов в регионе.

Игорь Кириченко
Журналист

