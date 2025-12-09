В Новосибирске переименовали аграрный госуниверситет

Новосибирский государственный аграрный университет завершил процедуру переименования и теперь зарегистрирован как «Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий».

В пресс-службе уточнили, что новое название выбрано с учётом курса на развитие исследовательских направлений, связанных с аграрной наукой, инженерными решениями и цифровыми технологиями, которые постепенно занимают всё больше места в агропромышленной сфере.

Изменения уже внесены во все официальные реестры, и учебные программы продолжают работу без пересмотров. Научные проекты также переходят под обновлённый бренд.

В руководстве считают, что ребрендинг усилит позиции вуза в регионе и станет дополнительным стимулом для привлечения партнёров и абитуриентов, ориентирующихся на технологические и биотехнологические специальности.