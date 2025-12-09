82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 18:20
общество

В Новосибирске переименовали аграрный госуниверситет

Фото: t.me/ngaulife
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский государственный аграрный университет завершил процедуру переименования и теперь зарегистрирован как «Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий».

В пресс-службе уточнили, что новое название выбрано с учётом курса на развитие исследовательских направлений, связанных с аграрной наукой, инженерными решениями и цифровыми технологиями, которые постепенно занимают всё больше места в агропромышленной сфере.

Изменения уже внесены во все официальные реестры, и учебные программы продолжают работу без пересмотров. Научные проекты также переходят под обновлённый бренд.

В руководстве считают, что ребрендинг усилит позиции вуза в регионе и станет дополнительным стимулом для привлечения партнёров и абитуриентов, ориентирующихся на технологические и биотехнологические специальности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.