В Новосибирск мать рассказала, как вылечила двоих детей от гриппа с температурой 39 градусов

В Новосибирске мать двоих детей поделилась своим опытом борьбы с тяжелой формой гриппа, сопровождавшейся экстремально высокой температурой до 39 градусов.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что давала детям противовирусные и антибиотики по назначению врача, кроме этого, ей пришлось искать альтернативные способы облегчить состояние детей.

По словам матери, заболевание началось внезапно, с резкого скачка температуры и ухудшения общего состояния. Несмотря на применение жаропонижающих средств, температура оставалась на критической отметке. Врачи рекомендовали госпитализацию, однако женщина решила попробовать домашнее лечение.

Одним из ключевых элементов лечения, по словам матери, стало обильное питье. Она давала детям теплый чай с лимоном и медом, отвары трав и чистую воду. Также она использовала обтирания теплой водой, чтобы снизить температуру тела. Важным моментом, по ее словам, было поддержание влажности в помещении и регулярное проветривание комнаты.

Кроме того, мать прибегла к использованию компрессов с уксусом и водой. Она накладывала их на лоб и икры детей, что помогало снизить температуру. Также женщина использовала эфирные масла, такие как эвкалипт и чайное дерево, для ингаляций, которые облегчали дыхание и снимали заложенность носа.

Благодаря комплексному подходу, матери удалось справиться с болезнью в домашних условиях. Температура постепенно снижалась, и состояние детей улучшалось. Через несколько дней они полностью выздоровели. Женщина подчеркивает, что ее метод не является заменой профессиональной медицинской помощи, и в случае тяжелого течения болезни необходимо обращаться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор заявлял об увеличении заболевания ОРВИ и гриппа с начала декабря. Эти диагнозы выявлены у 37 468 пациентов.