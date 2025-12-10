Житель Новосибирской области ответит за угрозу убийством и ложный донос

В Кочковском районе перед судом предстанет 36-летний местный житель, обвиняемый в угрозе убийством и заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие установило, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта с соседом на приусадебном участке взял топор и стал угрожать 42-летнему оппоненту.

После этого обвиняемый обратился в полицию и сообщил, что якобы угрозы исходили от потерпевшего. Прибывший на место полицейский предупредил заявителя об уголовной ответственности за ложный донос, однако тот всё равно подал заявление, обвинив соседа в преступлении, которое совершил сам.

В ходе расследования сибиряк полностью признал свою вину, пояснив, что действовал под влиянием обиды на соседа. Теперь ему грозит ответственность сразу по двум статьям УК РФ. Уголовное дело будет рассматривать Ордынский районный суд.