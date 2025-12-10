Признание на городском уровне: «Балтика-Новосибирск» отмечена мэрией за содействие в организации образовательного курса по промышленному туризму

Сегодня в мэрии Новосибирска состоялось торжественное вручение дипломов специалистам, развивающим промышленный туризм в регионе.

Новосибирский производственный комплекс был удостоен благодарственного письма от департамента инвестиций и предпринимательства мэрии — за содействие в организации образовательного курса для коллег по отрасли.

Начальник департамента инвестиций и предпринимательства мэрии Александр Морозов:

«Новосибирск развивается не только как культурная столица Сибири, но и как промышленный центр. У нас большой потенциал промышленных предприятий, на которые стремятся попасть жители: увидеть, как работает производство и какую продукцию оно выпускает. Благодаря этому курсу многие предприятия подключились к развитию промышленного туризма региона. В 2026 году мы намерены продолжать движение в этом направлении».

Филиал «Балтика-Новосибирск» занимает лидирующие позиции по приёму промышленных туристов в регионе. Только за 2025 год завод посетили около 3000 гостей!