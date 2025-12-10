82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 10:03
общество

Признание на городском уровне: «Балтика-Новосибирск» отмечена мэрией за содействие в организации образовательного курса по промышленному туризму

Фото предоставлено заказчиком
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня в мэрии Новосибирска состоялось торжественное вручение дипломов специалистам, развивающим промышленный туризм в регионе.

Новосибирский производственный комплекс был удостоен благодарственного письма от департамента инвестиций и предпринимательства мэрии — за содействие в организации образовательного курса для коллег по отрасли.

Начальник департамента инвестиций и предпринимательства мэрии Александр Морозов:

«Новосибирск развивается не только как культурная столица Сибири, но и как промышленный центр. У нас большой потенциал промышленных предприятий, на которые стремятся попасть жители: увидеть, как работает производство и какую продукцию оно выпускает. Благодаря этому курсу многие предприятия подключились к развитию промышленного туризма региона. В 2026 году мы намерены продолжать движение в этом направлении».

Фото Признание на городском уровне: «Балтика-Новосибирск» отмечена мэрией за содействие в организации образовательного курса по промышленному туризму 2

Филиал «Балтика-Новосибирск» занимает лидирующие позиции по приёму промышленных туристов в регионе. Только за 2025 год завод посетили около 3000 гостей!

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.