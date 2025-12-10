82.76% -1.2
Штраф и снос: чем обернулся для компании захват лесного участка в Новосибирской области

Предприятие в Новосибирской области понесло наказание за самовольный захват земель лесного фонда. Подробности сообщили 10 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Сузунского района провела проверку и обнаружила, что закрытое акционерное общество незаконно возвел сельскохозяйственные постройки на землях лесного фонда России.

Против директора возбудили административное дело по статье о самовольном занятии лесных участков. Наказание – штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того Сузунский районный суд удовлетворил иск прокурора о сносе незаконных строений. Исполнение этого решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жительница Маслянинского района получила штраф за оскорбление несовершеннолетнего.

Наталья Шлюшинская
журналист

