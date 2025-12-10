В Новосибирской области женщину оштрафовали за оскорбление подростка

Жительница Маслянинского района получила штраф в 5 тысяч рублей за оскорбление несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошёл 14 июля 2025 года в р.п. Маслянино. Согласно материалам проверки, женщина публично оскорбила подростка возле одного из домов на улице Октябрьской. Нарушение подтвердили показания потерпевшего и свидетелей.

Прокурор района возбудил дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Мировой суд, рассмотрев материалы, согласился с доводами прокуратуры и назначил нарушительнице административный штраф в размере 5 тысяч рублей.