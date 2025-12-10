В Новосибирске 10 декабря ожидаются морозы до −28°C

В городе и области в среду ожидаются сильные морозы и сложные условия на дорогах, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В среду, 10 декабря, Новосибирск вновь накроют сильные морозы. По информации синоптиков, в ночные часы температура в городе опустится до −26...−28°C, а в пригородах может достигать −31°C. Днём похолодает до −22...−24°C.

Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. На дорогах возможна гололедица, ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

В Новосибирской области ночью температура составит −24...−29°C, местами снизится до −34°C, на юге — до −18...−23°C. Днём ожидается −21...−26°C, отдельные районы — до −15...−20°C. Местами утром возможна изморозь, на дорогах сохраняется гололедица.