общество

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в трёх селах

В регионе объявлен карантин из-за выявленных случаев бешенства, следует из документов, опубликованных на сайте правительства Новосибирской области.

В трёх населённых пунктах Новосибирской области введён карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Ограничения действуют в деревне Боровлянка Тогучинского района, селе Шаитик Купинского района и деревне Воробьёво Колыванского района. Вспышки заболевания зафиксированы в личных подсобных хозяйствах.

В зонах карантина запрещено вывозить и завозить животных, восприимчивых к вирусу, если они не прошли вакцинацию. Посещать заражённые территории могут только сотрудники ветеринарных служб и специалисты, задействованные в мероприятиях по ликвидации очагов.

Сроки действия ограничений различаются: в Боровлянке и Шаитике карантин продлится до 6 февраля 2026 года, а в Воробьёво — до 5 февраля.

Александра Провоторова
журналист

