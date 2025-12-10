Госавтоинспекция назвала главные причины аварий на дорогах Новосибирской области

Нарушения правил проезда перекрестков, несоответствие скорости и игнорирование правил на пешеходных переходах – эти три фактора остаются основными причинами аварий по вине водителей в Новосибирской области. Об аварийности за одиннадцать месяцев 2025 года по основным нарушениям ПДД водителями рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Наиболее смертоносным нарушением стал выезд на полосу встречного движения: в 282 таких ДТП погибли 91 человек, еще 476 получили ранения. 71 человек погиб, 496 пострадали в 418 авариях, которые случились из-за нарушения водителем скоростного режима.

Неправильный проезд перекрестков стал причиной 478 аварий, унесших жизни 22 человек, травмы получили 606 человек. На «зебре» из-за нарушений со стороны водителей произошло 347 наездов, в которых погибли 13 и пострадали 346 человек.

Также значительное число происшествий связано с несоблюдением дистанции: в 232 таких ДТП 11 человек погибли, 289 были травмированы.

В Госавтоинспекции напомнили, что, управляя автомобилем, водитель отвечает не только за себя, но и за жизни окружающих.