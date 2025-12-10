Магнитная буря 10 декабря 2025: ожидается геомагнитная активность

Специалисты предупреждают о влиянии магнитной бури в первой половине среды, 10 декабря. До 12:00 прогнозируется «красный» уровень возмущений с индексом Kp до 5,5. Метеозависимые жители могут ощущать головные боли, слабость и колебания давления.

После полудня буря ослабнет до «оранжевого», к вечеру — до «зелёного» уровня. К полуночи геомагнитная обстановка должна стабилизироваться. Вероятность бурь в течение дня составляет 70%.

Возмущения вызваны серией солнечных вспышек 8–9 декабря. Для самочувствия рекомендуется избегать нагрузок, иметь при себе лекарства и больше отдыхать.