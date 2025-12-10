82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 10:45
общество

Магнитная буря 10 декабря 2025: ожидается геомагнитная активность

Фото: freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Специалисты предупреждают о влиянии магнитной бури в первой половине среды, 10 декабря. До 12:00 прогнозируется «красный» уровень возмущений с индексом Kp до 5,5. Метеозависимые жители могут ощущать головные боли, слабость и колебания давления.

После полудня буря ослабнет до «оранжевого», к вечеру — до «зелёного» уровня. К полуночи геомагнитная обстановка должна стабилизироваться. Вероятность бурь в течение дня составляет 70%.

Возмущения вызваны серией солнечных вспышек 8–9 декабря. Для самочувствия рекомендуется избегать нагрузок, иметь при себе лекарства и больше отдыхать.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.