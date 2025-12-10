В Кировском районе Новосибирска завершается реконструкция 450-метрового участка канализационного коллектора

Завершается реконструкция канализационного коллектора на ул. Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска. Обновлённый трубопровод обеспечит надёжное водоотведение как существующих зданий, так и перспективную застройку левобережья. Масштаб проведённых работ оценил мэр Максим Кудрявцев.

«Это важный для города Новосибирска объект, который после завершения реконструкции будет обеспечивать эффективную утилизацию сточных вод не только в Ленинском, но и в ряде других районов. На реконструкцию коллектора выделено 255 млн рублей, все работы идут в строгом соответствии с графиком. Новосибирск быстро и динамично растёт. Горводоканал как стратегическое для города предприятие развивает свои сети вдумчиво, с большим запасом на долгосрочную перспективу», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Объект на ул. Оловозаводской является участком коллектора «Горский» – одного из основных в централизованной системе канализации левобережной части Новосибирска. Он обеспечивает водоотведение жилой застройки, социальных объектов и общественных зданий Советского и Кировского районов, а также территорий муниципальных образований, прилегающих к южной границе левобережной части Новосибирска, – посёлка Краснообск, Мичуринского и Морского сельсоветов.

За 45 лет эксплуатации железобетонный канализационный коллектор диаметром 1500 мм под воздействием газовой коррозии начал терять свои пропускные характеристики. В некоторых местах возникла опасность обрушения свода. В связи с этим было принято решение о проведении реконструкции участка протяжённостью 450 метров. Строительно-монтажные работы выполняет МКУ «Горводоканал» своими силами. Стоимость реконструкции – 255 млн рублей.

На участках, где отсутствует необходимый уклон, реконструкция проводится открытым способом: старая железобетонная труба демонтируется, а на ее место укладывается новая, стеклокомпозитная. На остальных участках стеклокомпозитные трубы прокладываются внутри существующих железобетонных труб. В рамках реконструкции также выполняется замена восьми канализационных камер.

«Мы находимся на завершающем этапе: полностью сформирована траншея, подготовлено основание, выставлены трубы, необходимые для монтажа. На этом участке в течение двух недель завершим монтажные работы по укладке трубопровода и приступим к обратной засыпке. К концу декабря будут уложены дорожные плиты и восстановлено движение транспорта. То есть к концу декабря этот объект будет запущен в работу», – сообщил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

На время производства работ канализование жилых районов обеспечивается по обводной линии.

Цель проведённой реконструкции – увеличить пропускную способность коллектора и повысить надёжность его работы. В дальнейшем это позволит обеспечить водоотведение перспективной застройки левобережья Новосибирска и прилегающих муниципальных образований.