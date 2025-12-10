В Новосибирской области расширяют пешеходную сеть вдоль трасс

В регионе продолжается работа по созданию безопасных пешеходных зон на дорогах. В ближайшие два года сеть тротуаров планируют увеличить более чем на 15 километров, сообщили в региональном Минтрансе.

В 2025 году уже построено 10 км новых пешеходных путей в шести населённых пунктах: посёлке Агролес, селе Бурмистрово, городе Купино, рабочих посёлках Маслянино и Коченево, а также в посёлке Красноглинное. В 2026 году запланировано строительство ещё 5 километров тротуаров в Мочище, Крутишке, Новосибирске и Ленинском. Параллельно ведётся содержание существующей сети: зимой убирают более 106 километров пешеходных зон.