сегодня
10 декабря, 14:47
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 12:34
общество

В Новосибирской области расширяют пешеходную сеть вдоль трасс

В регионе продолжается работа по созданию безопасных пешеходных зон на дорогах. В ближайшие два года сеть тротуаров планируют увеличить более чем на 15 километров, сообщили в региональном Минтрансе.

В 2025 году уже построено 10 км новых пешеходных путей в шести населённых пунктах: посёлке Агролес, селе Бурмистрово, городе Купино, рабочих посёлках Маслянино и Коченево, а также в посёлке Красноглинное. В 2026 году запланировано строительство ещё 5 километров тротуаров в Мочище, Крутишке, Новосибирске и Ленинском. Параллельно ведётся содержание существующей сети: зимой убирают более 106 километров пешеходных зон.

Александра Провоторова
журналист

