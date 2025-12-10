Новосибирский агроном рассказала, как сохранить овощи зимой

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила корреспондентам МК-Сибирь, как правильно хранить собранные овощи, чтобы они сохранили качество до весны.





По её словам, для корнеплодов — картофеля, моркови и свеклы — оптимальная температура хранения составляет +1...+5°C, при более высокой температуре овощи могут прорасти и потерять питательную ценность.

Эксперт отметила, что на сохранность урожая влияет летний полив и баланс удобрений. Чрезмерная влажность летом снижает содержание сухого вещества в корнеплодах, а избыток азота без фосфора и калия ухудшает хранение.

Перед закладкой урожая важно сортировать овощи, удаляя повреждённые плоды, и хранить их с доступом воздуха. Влажность в помещении должна быть около 70–80%, а для лука и чеснока — минимальной. Зелень лучше держать в холодильнике, а кабачки, баклажаны и тыквы — в прохладных темных местах при температуре 10–15°C.

Людмила Шубина также подчеркнула, что резкие перепады температуры сокращают срок хранения, а количество витаминов в овощах уменьшается с течением времени.