Открывая горизонты возможностей: определены лауреаты Научной премии-2025 крупного банка

Общий призовой фонд премии этого года превысил 100 млн рублей.

Сбер назвал имена лауреатов Научной премии — 2025. Высокую награду получили учёные, чьи открытия создают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян.

Призовой фонд премии в 2025 году превысил 100 млн рублей. Каждый лауреат в основных номинациях получил по 30 млн рублей. Молодые учёные, применяющие искусственный интеллект в своих исследованиях, в номинациях «AI в науке» стали обладателями 5 млн рублей, а также получили 1 млн рублей на облачные вычисления для дальнейшей работы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наша научная премия — способ сказать спасибо людям, которые посвятили себя науке. Способ вдохновить большое количество молодых учёных, которые встали на этот важный путь. Я не знаю более значимой работы, чем работа учёного. Наука — очень сложное дело. Необходимо иметь недюжинный талант, но самое главное — упорство. Нужно 99 раз попробовать и не бросить эти попытки, чтобы на сотый раз получилось. Наша премия — способ поддержать людей в этом упорном труде и показать, что мы в них верим».

Премии в номинации «Цифровая вселенная» был удостоен Роман Соловьёв, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Альфачип». Сергей Кривовичев, академик РАН, генеральный директор Кольского научного центра РАН удостоен премии в номинации «Физический мир». Борис Алексеев, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, стал лауреатом в номинации «Науки о жизни».

Михаил Медведев, кандидат физико-математических наук, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН получил премию в номинации «AI в науке. Физический мир». Дмитрий Пензар, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, удостоен премии в номинации «AI в науке. Науки о жизни». Победитель в номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» в этом году не определён.

В 2025 году на Научную премию Сбера поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем годом ранее. Большинство работ — 214 — участвовали в трёх основных номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». В номинацию «AI в науке» для молодых учёных поступило 76 заявок. Большинство заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.