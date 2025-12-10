Новосибирский комбриг Панферов объяснил указ Путина о призывах военных из запаса

На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году». Какие последствия наступят для новосибирцев после его вступления в силу, рассказал Сиб.фм командир разведывательно-штурмовой бригады Андрей Панферов.

Наш собеседник считает, что в указе нет никакого подвоха и трактовать его следует ровно так, как и обозначено в законодательстве: сборы военнослужащих запаса действительно являются плановым мероприятием и не являются скрытой мобилизацией.

«На сборах идёт плановое обучение резерва Вооружённых сил, который в случае объявления мобилизации может быть призван. Раньше так называемые «партизаны» регулярно призывались, проходили сборы — от двух недель до двух месяцев. Пополнение личным составом частей и соединений в случае мобилизации происходит за счет этих граждан согласно планов МO РФ», — отметил Панферов.

Запасников, по его словам, призывают на сборы, чтобы государство могло понимать, кто у него есть для защиты, насколько эти люди обучены и знать свои возможности в случае введения интенсивных боевых действий или тотальной войны. На сборах они занимаются тем, что снимаются тем, что осваивают военно- учетные специальности, обслуживают технику на хранении и так далее.

Ранее Панферов в разговоре с Сиб.фм отмечал, комментируя атаку дронов в Иркутской области, что нельзя исключать возможность такой атаки в Новосибирске.