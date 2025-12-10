Такого не было полвека: в Новосибирске назван декабрь с температурой -46°C

В Новосибирске опубликовали сведения о рекордно низких температурах воздуха, зафиксированных за историю метеонаблюдений.

В декабре 1968 года термометры показывали –45,7 °C, а в феврале 1957 года столбики опускались до –47,6 °C — подобных аномалий с тех пор не наблюдалось.

Необычные показатели фиксировались и в другие месяцы: в марте 1912-го температура достигла –40 °C, а в апреле 1964-го — –29 °C.

Осенью также отмечались резкие понижения: в октябре 1976-го зарегистрировали –26,4 °C, а в ноябре 1960-го — –39,6 °C.