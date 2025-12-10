Новосибирский комбриг Панферов оценил вероятность всеобщей мобилизации в декабре

Командир разведывательно-штурмовой бригады Андрей Панферов считает, что в декабре не стоит ждать возобновления частичной мобилизации, ведь тех мужчин, которые отправились на СВO как мoбилизованные или по контракту, достаточно для выполнения текущих боевых задач.

Как рассказал Панферов в интервью Сиб.фм, необходимое число участников боевых действий на Украине пополняется за счет мужчин, заключающих контракт с Минoбороны РФ. Причин для повторного объявления мобилизации, по его словам, нет.

«Ждать мобилизации в ближайшем будущем не стоит. Желающих служить в Вооруженных силах РФ , по различным причинам, вполне достаточно: играют роль достойное денежное довольствие, выплаты, льготы и патриотизм, системная работа военкоматов с призывниками. Трудности безусловно бывают, но они не носят хронический характер, все-таки трехлетний опыт работы в условиях СВО дает о себе знать», — считает наш собеседник.

Ранее Панферов поделился с Сиб.фм своим мнением о возможных сроках завершения СВO в случае подписания мирного договора между Россией и Украинoй.