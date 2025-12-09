Закончен ремонт двух мостов на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий

В Новосибирской области дорожные службы сообщили о завершении ремонта двух мостов на трассе, соединяющей региональный центр с промышленными территориями Кузбасса.

Обновлённые сооружения расположены на участках в районе 139-го и 142-го километров и проходят через реки Тарасьма и Колтырак. Первый мост достигает примерно шестисот двадцати метров, второй — около четырёхсот двадцати.

В Территориальном управлении автодорог отметили, что эта дорога считается одной из важных для области, поскольку обеспечивает транспортную связность с соседними промышленными районами и входит в ключевой каркас региональной сети.

Представители ведомства подчеркнули, что завершение работ позволит стабилизировать движение и повысить безопасность на направлении.