сегодня 18:17
общество

Закончен ремонт двух мостов на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий

Фото: ТУАД Новосибирской области
В Новосибирской области дорожные службы сообщили о завершении ремонта двух мостов на трассе, соединяющей региональный центр с промышленными территориями Кузбасса.

Обновлённые сооружения расположены на участках в районе 139-го и 142-го километров и проходят через реки Тарасьма и Колтырак. Первый мост достигает примерно шестисот двадцати метров, второй — около четырёхсот двадцати.

В Территориальном управлении автодорог отметили, что эта дорога считается одной из важных для области, поскольку обеспечивает транспортную связность с соседними промышленными районами и входит в ключевой каркас региональной сети.

Представители ведомства подчеркнули, что завершение работ позволит стабилизировать движение и повысить безопасность на направлении.

Игорь Кириченко
Журналист

