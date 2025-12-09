Губернатор Травников в День Героев Отечества поблагодарил новосибирских бойцов

В Новосибирске 9 декабря прошло мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил участников специальной военной операции, ветеранов и награждённых за мужество, самоотверженность и сохранение традиций сибирских воинов. Он отметил, что в регионе проживают 13 Героев РФ, один Герой Социалистического Труда, один Герой Труда РФ и три полных кавалера Ордена Славы, подчеркнув значимость каждого, кто исполняет свой воинский долг.

Командующий Сибирским ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Николай Марков, отметил стойкость и отвагу граждан в защите страны. В ходе церемонии военнослужащие округа получили высокие награды за мужество и вклад в оборону страны.

После этого участники мероприятия возложили цветы к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина, первого трижды Героя Советского Союза. День героев Отечества учреждён законом в 2007 году и связан с орденом Святого Георгия, учреждённым Екатериной II, и сегодня служит поводом для чествования героев и памяти предков.