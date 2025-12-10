Самый холодный декабрь в Новосибирске был в 1968 году

За историю метеонаблюдений в Новосибирске самые низкие температуры были зарегистрированы в середине прошлого века. Так самый холодный декабрь был в 1968 году, а февраль – в 1957-м.

В декабре 1968 года столбики термометров опускались до отметки в -45,6 градусов. В феврале 1957-го было до -47,6 градусов.

Экстремальные холода захватывали и другие сезоны. Март 1912 года принес 40-градусный мороз, а апрель 1964-го – 29 градусов ниже нуля.

Осенние месяцы также удивляли резкими похолоданиями: в октябре 1976 года температура упала до -26,4 градусов, а в ноябре 1960-го стоял мороз в -39,6 градусов.

Напомним, что 9 декабря утром в городе был -31 градус.