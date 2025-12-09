Вице-премьер Хуснуллин заявил о строительстве котельной и теплотрассы под Новосибирском

Федеральное правительство утвердило финансирование модернизации инфраструктуры ЖКХ в Новосибирской области.

Проекты включены в программу с использованием средств Фонда национального благосостояния и направлены на повышение качества коммунальных услуг в регионе.

В Искитиме планируется строительство новой газовой котельной мощностью 97 мегаватт и прокладка 1,5 километра теплотрасс вместо устаревшей угольной котельной 1968 года. Замена оборудования улучшит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на экологию микрорайона Южный.

Общий объем финансирования составит 1,2 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2026 году и завершатся к ноябрю 2027-го, затронув около 17 тысяч жителей. Модернизация объектов ЖКХ направлена на улучшение отопления и привлечение дополнительного финансирования в отрасль.