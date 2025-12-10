82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Количество покупок в фэшн-магазинах Новосибирске рухнуло на 21% за год

За минувший год (с декабря 2024 по декабрь 2025 года) количество покупок в фэшн-магазинах Новосибирска снизилось на 21%. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», предоставленные по запросу Сиб.фм.

«Среднее количество покупок упало на 21%, средний чек вырос на 2% до 3240 рублей.

Средние обороты магазинов одежды и обуви рухнули на 19%. Клиенты перетекают на маркетплейсы», ― объяснили аналитики «Эвотора».

Методика: для анализа использовались данные касс «Эвотор» в Новосибирской области. Подсчитывалась усредненная на точку выручка по разным сегментам и усредненное на точку количество чеков.

Отметим, что в Новосибирской области резко подорожали абонементы в спортивные клубы за 9 месяцев текущего года.

Игорь Кириченко
Журналист

