Почему не работает Telegram в Новосибирске 24 февраля: возможна ли полная блокировка

Утром 24 февраля жители Новосибирска, как и многие другие пользователи по всей России, столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на невозможность отправки сообщений, загрузки фотографий и видео, а также на проблемы с открытием каналов.

Представители команды мессенджера сообщили, что были неполадки с повышенной нагрузкой на серверы в европейском регионе, пишет «МК в Новосибирске».

Вопрос о полной блокировке Telegram пока не стоит. Официальные органы и эксперты заверяют, что на данный момент никаких решений по тотальному запрету данной платформы не принималось.

Отметим, что за последние годы мессенджер превратился в важнейшую коммуникационную инфраструктуру: через него ведут вещание официальные каналы министерств, ведомств, губернаторов и экстренных служб. Кроме того Telegram глубоко интегрирован в повседневную рутину россиян – от получения оперативной информации от властей до рабочих и личных чатов.

Граждан призывают сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения. Проверить актуальный статус работы платформы можно с помощью специализированных сервисов вроде Downdetector. Эксперты также рекомендуют держать наготове альтернативные каналы связи – телефонные звонки и смс-сообщения, а для получения достоверной информации о жизни города подписываться на официальные ресурсы своего района и города.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вопрос о возможной полной блокировке Telegram в России с первого апреля остаётся открытым.

