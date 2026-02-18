82.76% -1.2
общество

Роскомнадзор отреагировал на сообщения о тотальной блокировке Telegram с 1 апреля

Вопрос о возможной полной блокировке Telegram в России с первого апреля остается открытым. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг данное предположение.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в РНК.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о тотальной блокировке мессенджера с указанной даты.

Известно, что еще в августе Роскомнадзор уже вводил ограничения на звонки в Telegram для борьбы с мошенниками, а неделю назад работа приложения была замедлена. В понедельник в мессенджере заблокировали свыше 187 тысяч групп и каналов – один из самых высоких показателей за последнее время, сообщили РИА Новости.

Напомним, что ранее Роскомнадзор официально подтвердил последовательное введение ограничений по отношению к Telegram. Они продляться до тех пор, пока мессенджер не выполнит требования российского законодательства.

Наталья Шлюшинская
журналист

