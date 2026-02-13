Роскомнадзор объяснил, почему Telegram тормозит и когда это закончится

С 10 февраля пользователи Telegram по всей России массово жалуются на сбои: медленно грузятся фото и видео, тормозит веб-версия, нестабильно работает сам сервис. В тот же день Роскомнадзор официально подтвердил — ограничения вводятся последовательно и будут продолжаться до тех пор, пока мессенджер не выполнит требования российского законодательства.

Что требует Роскомнадзор

Ведомство настаивает на размещении серверов на территории России, защите персональных данных, борьбе с мошенничеством и удалении запрещённого контента. В Telegram это пока не исполнено. Более того, в Таганском суде Москвы зарегистрированы семь протоколов в отношении мессенджера по статье о неудалении информации экстремистского характера и порнографических материалов. Общая сумма штрафов достигает 64 миллионов рублей.

Зачем замедляют, а не блокируют

Опыт полной блокировки в 2018–2020 годах признан неудачным: Telegram обходил ограничения, под раздачу попали миллионы сторонних ресурсов. Нынешняя стратегия иная — не отключать, а создавать дискомфорт. Пользователи постепенно перетекают на альтернативы, бизнес адаптируется, чиновники и ведомства, ведущие официальные каналы в Telegram, получают время для перехода на отечественные платформы, в частности на мессенджер MAX.

Что говорят в Кремле и Госдуме

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил сожаление, что компания не выполняет закон, но подчеркнул: требования обязательны для всех. При этом в профильном комитете Госдумы заявляют, что вопрос замедления не обсуждался, а решение остаётся за Роскомнадзором.

Прогнозы экспертов

Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин ожидает полной блокировки Telegram к сентябрю 2026 года — по аналогии с YouTube. Глава Telecom Daily Денис Кусков считает, что решение о прекращении работы мессенджера в текущем виде уже принято. По его словам, точные сроки неизвестны, но пользователям дают время перенести важные каналы и данные в MAX.

Официальной даты окончания замедления нет. Условие одно: ограничения снимут, когда Telegram устранит нарушения.