В Новосибирской области отремонтируют одну из старейших дорог Сибири

В 2026 году в Новосибирской области продолжится приведение в нормативное состояние одной из старейших транспортных артерий Сибири – автомобильной дороги «Куйбышев – Венгерово – граница Омской области», известной как старый Московский тракт. Подрядчиком работ определено АО «Новосибирскавтодор». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Исторически эта дорога являлась главной безрельсовой магистралью Сибири, и в наши дни она продолжает играть важную роль в транспортной системе региона. Трасса обеспечивает жизнедеятельность десятка населенных пунктов, расположенных на территории четырёх районов: Венгеровского, Куйбышевского, Татарского и Усть-Таркского. Кроме того, дорога связывает Новосибирскую область с соседним регионом – Омской областью.

В этом году запланирован ремонт сразу двух участков общей протяженностью семь километров. Необходимость работ обусловлена сильным износом существующего покрытия, которое местами практически отсутствует. Ремонтные мероприятия пройдут в Венгеровском районе и Усть-Таркском районе вблизи сёл Вознесенка и Елановка соответственно.

Согласно проекту, на обоих участках дорожникам предстоит ликвидировать пучинообразования, обновить щебеночное покрытие, а также установить сигнальные столбики и дорожные знаки. Заказчиком работ выступает ГКУ НСО «ТУАД», а непосредственное выполнение возложено на Татарское и Чановское ДРСУ.

