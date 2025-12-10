Больничные и декретные на 54 миллиона получили предприниматели Новосибирской области

С начала года 2,5 тысячи предпринимателей Новосибирской области получили пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму в 54 миллионов рублей. Об этом сообщили в отделении СФР по региону.

Речь идет о тех, кто добровольно вступил в систему социального страхования. Чтобы получать такие выплаты, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и членам фермерских хозяйств нужно самостоятельно платить соответствующие страховые взносы. Заявление можно подать дистанционно через «Госуслуги» или при личном визите в клиентскую службу фонда либо в МФЦ. При этом самозанятые граждане могут делать такие взносы только при наличии официального статуса ИП.

Размер взноса рассчитывается на основе стоимости страхового года, МРОТ и тарифа страховых взносов. Для Новосибирской области в 2025 году стоимость страхового года установлена в размере 9 370 рублей 94 копейки. Важно отметить, что для получения выплат в 2026 году необходимо успеть подать заявление и оплатить взносы не позднее 31 декабря текущего года. Добровольное страхование можно прекратить, подав соответствующее заявление, либо оно аннулируется автоматически при просрочке или неполной уплате взносов.