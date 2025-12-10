В Новосибирск направляется троллейбус нового поколения «Синара-6254»

В город едет современный троллейбус «Синара-6254» для тестовой эксплуатации — в ближайшее время модель начнут обкатывать на маршрутах. Об этом мэр города сообщил в своем Telegram-канале.

Главная особенность модели — увеличенный автономный ход до 40 километров, что позволяет двигаться без контактной сети, объезжать разрывы линии и заторы. Это даёт дополнительные возможности для маршрутной сети и повышает устойчивость работы городского транспорта.

Салон троллейбуса рассчитан на 90 пассажиров. Внутри установлены USB-разъёмы, анатомические сиденья, система пожаротушения, подсветка дверей и защита «антизажим». Рабочее место водителя выполнено с учётом современной эргономики.

Троллейбусы этой серии уже проходят испытания в разных регионах, и Новосибирск станет очередной площадкой для оценки их надёжности в реальных условиях.