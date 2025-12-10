В Новосибирске из-за морозов повысили температуру теплоносителя в сетях

В Новосибирске из-за сильных морозов повысили температуру теплоносителя в городских сетях. По информации СГК, при ночных температурах до −26°C теплоноситель на ТЭЦ и котельных нагревали до 112°C и выше, чтобы обеспечить стабильное отопление жилых домов и социальных объектов.

«Наши бригады находятся в режиме повышенной готовности. Теплоэнергетики совершают обходы теплосетевых коммуникаций для поиска возможных дефектов», — сообщили в компании.

Днём задействованы 95 бригад, ещё шесть аварийных групп дежурят круглосуточно.