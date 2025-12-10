Новосибирский инфекционист Поздняков предупредил о внезапных симптомах гонконгского гриппа

Кандидат медицинских наук, инфекционист клиники «Инвитро» Андрей Поздняков обращает особое внимание на гонконгский грипп и призывает к бдительности.

«Гонконгский грипп начинается очень резко – температура взлетает до 39°C и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2)», – подчеркивает Поздняков.

По мнению врача, главная группа риска — непривитые граждане. Он отмечает, что инфекция отличается высокой заразностью.

«В первую очередь, непривитые люди находятся под наибольшей угрозой заражения. Поэтому я настоятельно рекомендую всем, кто еще не успел вакцинироваться, сделать это как можно скорее», – говорит Поздняков.

Медик настоятельно рекомендует чаще проветривать помещения, по возможности избегать мест массового скопления людей, использовать маски в транспорте и поликлиниках, и при малейших симптомах незамедлительно обращаться к врачу для диагностики.

Ранее стало известно, что с начала декабря почти 40 000 жителей Новосибирской области заразились ОРВИ и гриппом.