В Новосибирске фиксируют рост заболеваемости гонконгским гриппом

В Новосибирской области увеличивается распространение гонконгского гриппа, свидетельствуют данные НИИ гриппа имени Смородинцева. Заболеваемость в регионе достигла 78,6 случая на 10 тысяч человек — это ниже базового уровня, но почти на 5% выше недельного эпидпорога.

Специалисты института отмечают активную циркуляцию штамма A(H3N2). На 48-й неделе было выделено 21 образец вируса, восемь из которых — в Новосибирске. Аналогичная динамика наблюдается и в других крупных российских регионах.

В Роспотребнадзоре напоминают, что штамм H3N2 вызывает типичную для гриппа клиническую картину: резкое начало заболевания, высокая температура, выраженная слабость. Наибольшему риску подвержены дети, пожилые и беременные женщины. По оценке медиков, заболеваемость в регионе выросла на 10–15%, и медучреждения готовятся к возможному введению масочного режима.

По информации Минздрава Новосибирской области, прививки от гриппа получили свыше миллиона жителей. В госуцентре «Вектор» уточняют, что сезонная вакцина 2025–2026 годов обеспечивает около 80% защиты от актуального штамма A(H3N2).